Вестник Кавказа

Шквал и ливень придут на Северный Кавказ в течение суток

Шквал и ливень придут на Северный Кавказ в течение суток
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий сразу в нескольких региона Северного Кавказа. В течение суток республики накроет шквалистым ветром и ливнем с градом.

Плохая погода настигнет четыре региона Северного Кавказа в понедельник 13 мая. Информацию об этом распространил Росгидромет.

Сообщается, что ливни со шквалистым ветром будут идти в Северной Осетии, Дагестане, Ингушетии и Чечне.

"13−14 мая в Северной Осетии сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20−25 м/с. В Дагестане сильный дождь, гроза. 13−15 мая в Ингушетии, Чеченской Республике сильный дождь, гроза, 13−14 мая ливневый дождь, град, ветер 20−25 м/с"

-  Гидрометцентр России

Накануне в воскресенье на территории Северной Осетии из-за непогоды несколько населенных пунктов остались без электроснабжения. Восстановить подачу электричества удалось спустя несколько часов.

При этом все службы были переведены в режим усиленной работы.

Для оперативного устранения последствий разгула стихии власти создали штаб, который будет контролировать ситуацию в регионе.

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