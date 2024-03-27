Шквал и ливень придут на Северный Кавказ в течение суток

Плохая погода настигнет четыре региона Северного Кавказа в понедельник 13 мая. Информацию об этом распространил Росгидромет.
Сообщается, что ливни со шквалистым ветром будут идти в Северной Осетии, Дагестане, Ингушетии и Чечне.
"13−14 мая в Северной Осетии сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20−25 м/с. В Дагестане сильный дождь, гроза. 13−15 мая в Ингушетии, Чеченской Республике сильный дождь, гроза, 13−14 мая ливневый дождь, град, ветер 20−25 м/с"
- Гидрометцентр России
Накануне в воскресенье на территории Северной Осетии из-за непогоды несколько населенных пунктов остались без электроснабжения. Восстановить подачу электричества удалось спустя несколько часов.
При этом все службы были переведены в режим усиленной работы.
Для оперативного устранения последствий разгула стихии власти создали штаб, который будет контролировать ситуацию в регионе.