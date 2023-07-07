Школы Северной Осетии будут готовить будущих полицейских

На базе североосетинских общеобразовательных школ будут созданы кадетские полицейские классы – документ об этом сегодня подписали представители МВД и Минобразования Северной Осетии.
В торжественном мероприятии приняли участие министр внутренних дел по республике Андрей Сергеев, министр образования и науки Элла Алибекова, ректор Северо-Осетинского госуниверситета Алан Огоев, а также директора ряда школ, - говорится в сообщении на сайте ведомства, передает ТАСС.
"Кадетские классы подготовят выпускников к поступлению в вузы военного и правоохранительного профиля и повысит престиж службы в правоохранительных органах"
- МВД по Северной Осетии
Кадетское обучение поможет повысить эффективность военно-патриотического воспитания молодежи и сформировать у учеников активную гражданскую позицию и необходимые нравственные, лидерские и коллективные качества.