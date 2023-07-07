Школы Северной Осетии будут готовить будущих полицейских

Опубликовано: 22:33, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени в школах Северной Осетии появятся классы, в которых будут воспитывать подрастающих правоохранителей. В таких "полицейских" классах дети не только будут изучать общеобразовательные предметы, но и познавать азы юриспруденции.

На базе североосетинских общеобразовательных школ будут созданы кадетские полицейские классы – документ об этом сегодня подписали представители МВД и Минобразования Северной Осетии.

В торжественном мероприятии приняли участие министр внутренних дел по республике Андрей Сергеев, министр образования и науки Элла Алибекова, ректор Северо-Осетинского госуниверситета Алан Огоев, а также директора ряда школ, - говорится в сообщении на сайте ведомства, передает ТАСС.

"Кадетские классы подготовят выпускников к поступлению в вузы военного и правоохранительного профиля и повысит престиж службы в правоохранительных органах"

- МВД по Северной Осетии

Кадетское обучение поможет повысить эффективность военно-патриотического воспитания молодежи и сформировать у учеников активную гражданскую позицию и необходимые нравственные, лидерские и коллективные качества.