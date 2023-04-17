Школы Кубани впервые проведут акцию "Бессмертный полк"

В канун всенародно любимого праздника россиян Дня Победы в школах Краснодарского края пройдет акция "Бессмертный полк", сообщил сегодня в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Каждый учащиеся сможет прийти на школьную линейку с портретом родных и близких - участников войны, поделиться историей своего героя", - написал Кондратьев, уточнив, что уже поручил министерству образования края проработать этот вопрос, передает "Интерфакс".
Акция "Бессмертный полк" будет проходить в школах Кубани впервые, уточнили в краевой администрации.
Напомним, акция "Бессмертный полк" в минувшем 2022 году очно прошла в 88 странах мира. Впервые акция состоялась в Венесуэле, шествия прошли в Аргентине, Беларуси, Болгарии, Иордании, Испании, Киргизии, Никарагуа, Сербии и других странах.