Школы Кубани впервые проведут акцию "Бессмертный полк"

Опубликовано: 22:25, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В школах Кубани ко Дню Победы впервые пройдут акции "Бессмертный полк": каждый из учеников сможет принести на утреннюю линейку портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В канун всенародно любимого праздника россиян Дня Победы в школах Краснодарского края пройдет акция "Бессмертный полк", сообщил сегодня в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Каждый учащиеся сможет прийти на школьную линейку с портретом родных и близких - участников войны, поделиться историей своего героя", - написал Кондратьев, уточнив, что уже поручил министерству образования края проработать этот вопрос, передает "Интерфакс".

Акция "Бессмертный полк" будет проходить в школах Кубани впервые, уточнили в краевой администрации.

Напомним, акция "Бессмертный полк" в минувшем 2022 году очно прошла в 88 странах мира. Впервые акция состоялась в Венесуэле, шествия прошли в Аргентине, Беларуси, Болгарии, Иордании, Испании, Киргизии, Никарагуа, Сербии и других странах.