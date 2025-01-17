Школьников Крыма все чаще отправляют на удаленку

Ученики свыше 100 классов в школах Крымского полуострова учатся удаленно – причина в резком росте числа сезонных простудных заболеваний и острых респираторно-вирусных инфекций среди них.

Медики Крыма вынуждены все чаще ходатайствовать перед руководителями школ полуострова о переводе учеников отдельных классов из-за значительного роста числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), говорится в еженедельном отчете регионального Роспотребнадзора.

"В Республике Крым в 22 школах на дистанционном обучении находятся 60 классов. В 18 дошкольных образовательных учреждениях закрыта 31 группа. В Севастополе в 20 школах на дистанционном обучении - 57 классов"

- Роспотребнадзор по Крыму

Как полагают специалисты, причина роста заболеваемости ОРВИ среди учеников – нестабильная погода и высокая контагиозность среди именно этой категории – так, процент заболевших в Крыму составляет около 50 человек на 10 тыс населения, причем это лишь на 2,8% ниже эпидемиологического порогаю Однако 53,8% из заболевших – дети.

В городе федерального значения Севастополе заболеваемость ОРВИ еще выше, она составляет около 60 человек на 10 тыс населения. Как и по всему полуострову, в числе заболевших преобладают дети – их 60,1% от общего числа заболевших.