Школьники отравились заплесневелыми пирожными в Грузии

Отравление в школьной столовой произошло в Западной Грузии. Специалисты установили предварительную причину ЧП со школьниками – это некачественные пирожные.
Почти десять детей отравились, поев в школьной столовой, в грузинском регионе Имерети. О деталях инцидента рассказали в Национальном агентстве продовольствия.
Массовое отравление произошло в селе Саване. В общей сложности пострадали девять человек.
Чтобы выяснить причину отравления, специалисты провели внеплановую проверку в буфете, а также у бизнес-оператора продукции.
По итогам были изъяты три коробки пирожных, выпущенных 5 апреля и годных до 5 октября. Экспертиза выяснила, что в сладостях было в 20 раз превышено содержание плесневых грибов.
Что касается бизнес-оператора, то у него не оказалось необходимых документов, потому что пирожные были приобретены неорганизованно.
Агентство ищет изготовителя опасных кондитерских изделий.