Школьники отравились заплесневелыми пирожными в Грузии

Опубликовано: 19:47, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отравление в школьной столовой произошло в Западной Грузии. Специалисты установили предварительную причину ЧП со школьниками – это некачественные пирожные.

Почти десять детей отравились, поев в школьной столовой, в грузинском регионе Имерети. О деталях инцидента рассказали в Национальном агентстве продовольствия.

Массовое отравление произошло в селе Саване. В общей сложности пострадали девять человек.

Чтобы выяснить причину отравления, специалисты провели внеплановую проверку в буфете, а также у бизнес-оператора продукции.

По итогам были изъяты три коробки пирожных, выпущенных 5 апреля и годных до 5 октября. Экспертиза выяснила, что в сладостях было в 20 раз превышено содержание плесневых грибов.

Что касается бизнес-оператора, то у него не оказалось необходимых документов, потому что пирожные были приобретены неорганизованно.

Агентство ищет изготовителя опасных кондитерских изделий.