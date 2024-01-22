Сколько туристов посетили Чиркейскую ГЭС в 2023 году?

Чиркейскую ГЭС в 2023 году посетили более 1,3 тыс туристов. Турмаршрут по самой мощной ГЭС на Кавказе запустили в 2021 году. В ходе экскурсии гиды рассказывают об истории возведения и других особенностях.

Свыше 1,3 тыс туристов побывали на экскурсии по Чиркейской ГЭС в Буйнакском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального филиала РусГидро.

В организации заявили, что внедрение экскурсий по самой мощной ГЭС в СКФО дали толчок проекту РусГидро по развитию промышленного туризма.

Там отметили, что компания транслирует полученный опыт на другие электростанции.

Стоит добавить, что в ходе экскурсий по ГЭС гиды рассказывают об истории ее возведения, технических характеристиках и других уникальных особенностях.