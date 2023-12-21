Сколько тонн казахстанской нефти получила Германия?

В 2023 году Казахстан экспортировал в Германию почти миллион тонн нефти. В январе будет транспортировано около 100 тыс т нефти для поставки в Германию.

В прошлом года компания «КазТрансОйл» экспортировала в Германию 993 тыс т нефти из Казахстана, сообщает пресс-служба оператора.

Транспортировка осуществлялась по системе магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава».

В компании также отметили, что в соответствии с графиком транспортировки, «КазТрансОйл» в январе этого года поставит 100 тыс т своей нефти в Германию.

Кроме того, как добавили в операторе, Казахстан намерен в этом году экспортировать в Германию до 1,2 млн т нефти через систему магистральных нефтепроводов.