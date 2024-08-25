Сколько терактов предотвратили в Казахстане в 2024 году?

Спецслужбы Казахстана сумели не допустить осуществления четырех терактов. Сроки за причастность к терроризму и экстремизму получили более 80 человек, еще несколько десятков были задержаны.

Комитет нацбезопасности уберег жителей Казахстана от четырех терактов, сообщил глава ведомства Ермек Сагимбаев на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

По его словам, все они были предотвращены в 2024 году.

Сагимбаев уточнил, что, благодаря расследованиям комитета, приговоры по делам о терроризме и экстремизме были вынесены 84 осужденных. По данным статьям были задержаны 44 подозреваемых.

Кроме того, отметил председатель КГБ, шесть граждан Казахстана подверглись экстрадиции: их забрали из Сирии и Турции, они числились в розыске за террористические преступления. Двум из них уже вынесен приговор.

Помимо этого, службы нацбезопасности не допустили въезда в страну 824 граждан других стран, присутствие которых на территории РК могло бы причинить проблемы. Все они ранее были уличены в участии в терроризме и экстремизме.

Количество нарушителей, которые были схвачены на границе, достигло, по словам главы КНБ, порядка 55 тыс. Пограничники 1,3 тыс раз не пропустили через границу запрещенные вещи, такие как оружие с патронами, наркотики и тд.