Сколько набирает Эрдоган после подсчета 85% бюллетеней?

Реджеп Тайип Эрдоган на данный момент лидирует на выборах президента Турции. Пока подсчитано чуть более 85% голосов.
На выборах президента и парламента в Турции продолжается подсчет голосов.
Как сообщает Anadolu, по итогам обработки 85,82% бюллетеней результат действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана превышает порог 50%, необходимый для победы в первом туре. За него проголосовали 50,13%.
Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 44,09% голосов.
За Синана Огана проголосовали 5,31% избирателей.