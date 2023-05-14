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Сколько набирает Эрдоган после подсчета 85% бюллетеней?

Сколько набирает Эрдоган после подсчета 85% бюллетеней?
© Фото: Сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган на данный момент лидирует на выборах президента Турции. Пока подсчитано чуть более 85% голосов.

На выборах президента и парламента в Турции продолжается подсчет голосов.

Как сообщает Anadolu, по итогам обработки 85,82% бюллетеней результат действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана превышает порог 50%, необходимый для победы в первом туре. За него проголосовали 50,13%.

Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 44,09% голосов.

За Синана Огана проголосовали 5,31% избирателей.

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