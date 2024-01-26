Сколько человек погибли от мин в Азербайджане?

Количество жертв мин, установленных Арменией на территории Азербайджана, назвали в МИД АР. В ведомстве напомнили, что ответственность за их смерть лежит на армянской стороне.

Мины, установленные Арменией, стали причиной смерти десятков человек в Азербайджане, сообщили в МИД АР.

В министерстве уточнили, что с конца 2020 года на армянских минах подорвались 344 человека, 65 из них получили смертельные ранения и скончались.

"Еще один мирный житель был ранен в результате разрыва мины за последние два дня. Армения несет ответственность за гибель ни в чем не повинных людей"

– МИД Азербайджана

Напомним, за последние два дня на мине подорвались два человека. Оба инцидента произошли в Тертерском районе. Накануне был ранен молодой пастух. Он выжил, но ему пришлось ампутировать ногу. Сегодня пострадал пожилой мужчина.