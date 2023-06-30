СКФУ и Абхазия расширят сотрудничество в образовании, науке и законотворчеству

Северо-Кавказский федеральный университет намерен расширить сотрудничество с научными учреждениями и вузами Абхазии – сейчас там работает делегация российского вуза во главе с его ректором.

В Абхазии находится делегация Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) из Ставрополя, которая решает вопросы расширения сотрудничества в научно-образовательной сфере, сообщает управление по информации и связям с общественностью вуза.

"Нами уже подготовлен комплекс совместных мероприятий в научно-образовательной сфере на 2024 год, включая организацию нормотворческой деятельности, а также реализацию образовательных программ для государственных гражданских служащих и педагогических работников республики"

- ректор СКФУ Дмитрий Беспалов

Ректор СКФУ уже встретился с президентом республики Асланом Бжания и с премьер-министром республики Александром Анквабом, обсудив с ними планы и перспективы сотрудничества, а также интеграции образовательных пространств двух государств, передает "Интерфакс".

Стороны пришли к выводу, что главным аспектом сотрудничества в новом 2024 году станет нормотворческая деятельность: СКФУ займется разработкой законодательных и подзаконных правовых актов, которые предложит кабинет министров Абхазии.