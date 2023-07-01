Скандал в Каспийске: мужчина нанес девушке травмы из-за платья

Опубликовано: 12:16, 1 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Соцсети

Очередной громкий случай, связанный с одеждой женщин, произошел на днях в Дагестане. В Каспийске девушка, платье которой не понравилось мужчине, получила сотрясение мозга.

Женщина пострадала из-за своего длинного платья в Каспийске, инцидент активно обсуждают в соцсетях.

Как следует из видеозаписи происшествия, то, как была одета девушка, вызвало недовольство у постороннего мужчины, сидевшего в машине. Он выразил критику, причем в грубой форме. Его оппонентка ответила так же грубо.

Тогда мужчина с руганью вышел из машины и плюнул в женщину. Она накинулась на него с кулаками, он же оттолкнул ее настолько сильно, что она упала.

По словам пострадавшей, у нее найдены травмы, в том числе - сотрясение мозга.

Дагестанские пользователи соцсетей уточняют, что одежда девушки была сделана из чересчур легкого, просвечивающего материала. В целом мнения относительно правоты участников инцидента разделились.