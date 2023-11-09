Ситуацию на рынке после уходов иностранных брендов оценили в Роскачестве

В России заявили, что ситуация на рынке после ухода иностранных брендов меняется к лучшему. Роскачество целенаправленно нарастило число мониторингов.
Руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил о положительной ситуации на рынке после ухода иностранных брендов из России.
Он отметил, что российские производители сегодня активно замещают рынок отечественными брендами. Протасов подчеркнул, что процесс происходит без потери качества.
По его словам, Роскачество целенаправленно нарастило число пониторингов. Глава организации добавил, что в последние годы проводится исследование товаров.