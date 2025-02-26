Вестник Кавказа

Системы оповещения проверят в Железноводске

Системы оповещения проверят в Железноводске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проверку систем оповещения населения проведут в Железноводске на Ставрополье 5 марта. Она проходит каждый год.

В ставропольском Железноводске проведут плановую проверку готовности муниципальной системы оповещения населения. Это произойдет завтра с 10.00 до 11.00, передал глава города Евгений Бакулин, ссылаясь на официальный Telegram-канал Железноводска.

"При проведении проверки на всей территории муниципального образования города-курорта Железноводска будут задействованы электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения"

- сообщение

Подобные проверки проводят в городе каждый год. Это нужно для контроля за поддержанием в состоянии готовности систем оповещения.

Напомним, что мероприятия по проверке системы оповещения населения проведут и в Дагестане 5 марта.

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