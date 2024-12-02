Сирийская оппозиция приближается к российским базам в Латакии

Войска сирийской оппозиции в настоящее время находятся в непосредственной близости от двух российских баз в Сирии, расположенных в провинции Латакия. Они взяли под контроль Джеблу неподалеку от авиабазы Хмеймим и портовый город Тартус, где находится база ВМС РФ.

Мировые СМИ сообщают, что сирийская оппозиция этим вечером подошла к российским позициям в Сирии – военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмеймим в провинции Латакия.

ТАСС со ссылкой на местных жителей передает, что оппозиционные войска почти без боя взяли под контроль ближайший к авиабазе Хмеймим населенный пункт Джебла. Около полудня они проникли в его центр и к вечеру подавили сопротивление.

"Аль-Джазира" утверждает, что сам город Тартус также уже под контролем оппозиционных сил. О том, какова обстановка в порту у российской базы, сведений нет.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее опроверг эвакуацию ВМС РФ из Тартуса. Он пояснил, что боевые корабли в настоящее время проводят военные учения в открытом море.

"Идут военные учения в Средиземноморье. Может быть, ваши спутниковые снимки приняли это за что-то другое"

– Сергей Лавров