Синоптик: потепление придет в Москву на следующей неделе

Опубликовано: 13:12, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Около 5 градусов тепла, ледяной ветер и осадки из смеси снега с дождем - такими будут выходные в Москве. После 10 октября погода наладится и потеплеет до плюс 12.

Вслед за ненастной холодной погодой в Москву придет потепление, пообещала специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В предстоящие выходные и в начале новой недели в столичном регионе температура будет на 3-4 градуса ниже нормы. В субботу холодная погода будет сопровождаться дождями, днем около 5-7 градусов. В воскресенье дождь сменится снегом, а воздух остынет еще сильнее.

"В воскресенье температура будет понижаться местами до слабоотрицательных значений. Ветер будет северо-западный, довольно плотный, средняя скорость будет 7-12 м/с. Дневная температура в Москве около 5 градусов, но эффективная температура будет ниже, будет казаться, что на улице ноль градусов, потому что даже осадки будут в виде дождя и с примесью мокрого снега"

– Позднякова

Улучшаться погода начнет с середины следующей недели - сначала температура придет к норме, а потом немного превысит ее, добавила специалист в беседе с РИА Новости.

"Преобладающая погода с 11 по 15 октября: ночная положительная, плюс 1 - плюс 6, днем плюс 7 - плюс 12 градусов, то есть температурный режим около нормы или даже повыше"

– Позднякова