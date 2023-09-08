Синоптик обещает три бабьих лета в Москве и Центральной России

Эта осень пройдет под знаком бабьего лета, следует из прогноза, который дал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"Впереди нас ждет не одна волна бабьего лета – молодое, классическое и старое, которые будут с разными временными интервалами прокатываться по территории нашей страны. Молодое бабье лето обычно бывает в конце августа и начале сентября, классическое – в середине сентября, а старое бабье лето – в первой половине октября"
– метеоролог
Первый осенний месяц в целом на 2 градуса превысит средние многолетние показатели. В Москве и области в рамках нормы будут как температура, так и осадки.
"В северной половине европейской России ожидается дефицит небесной влаги до 10-30%, к югу будет дождей больше, чем положено по норме, на 15-20%"
– специалист
Октябрь также порадует чуть более теплой, чем обычно, погодой, сообщил Тишковец в беседе с радио Sputnik.
Ноябрь станет переходным, в это время можно ожидать начала зимнего периода.