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Синоптик обещает три бабьих лета в Москве и Центральной России

Синоптик обещает три бабьих лета в Москве и Центральной России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Бабье лето будет в Москву и на европейской части страны, причем не один, а три раза. Сентябрь и октябрь прогнозируются теплыми и не слишком дождливыми.

Эта осень пройдет под знаком бабьего лета, следует из прогноза, который дал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Впереди нас ждет не одна волна бабьего лета – молодое, классическое и старое, которые будут с разными временными интервалами прокатываться по территории нашей страны. Молодое бабье лето обычно бывает в конце августа и начале сентября, классическое – в середине сентября, а старое бабье лето – в первой половине октября"

– метеоролог

Первый осенний месяц в целом на 2 градуса превысит средние многолетние показатели. В Москве и области в рамках нормы будут как температура, так и осадки.

"В северной половине европейской России ожидается дефицит небесной влаги до 10-30%, к югу будет дождей больше, чем положено по норме, на 15-20%"

– специалист

Октябрь также порадует чуть более теплой, чем обычно, погодой, сообщил Тишковец в беседе с радио Sputnik.

Ноябрь станет переходным, в это время можно ожидать начала зимнего периода.

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