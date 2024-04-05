Симуляционный центр для подготовки хирургов появится в Армении

Открыть центр планируется в следующем году. Там разместят новейшее оборудование, которое позволит воссоздать для будущих хирургов атмосферу реальных операций.

В Армении анонсировали создание симуляционного центра для подготовки хирургов. Данный вопрос обсуждался на заседании правительства.

В ближайшее время будет решен вопрос о том, где будет располагаться центр – в Ереванском государственном медицинском университете или в госбольнице "Сурб Григор Лусаворич".

В Минздраве республики рассказали, что центр оснастят современным оборудованием, которое позволит создать для будущих хирургов практически те же условия, в которых работают врачи во время реальных операций.

В центре смогут заниматься студенты и ординаторы, которым предстоит клиническая практика. Действующих хирургов там будут проверять в рамках переаттестации.

"Таким образом, они смогут отрабатывать операции и ошибаться не на пациентах, а на оборудовании"

– глава ведомства Анаит Аванесян

Открытие центра намечено на 2025 год.