Вестник Кавказа
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Сильный ветер оставил десятки тысяч астраханцев без света

Сильный ветер оставил десятки тысяч астраханцев без света
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Непогода в Астраханской области привела к обрыву линий электропередач, из-за чего более 30 тыс жителей региона. Бригады энергетиков сейчас устраняют последствия сильного ветра.

Бушующий шквалистый ветер в Астраханской области стал причиной массового отключения электроэнергии в 33 городах и селах региона. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале глава региона Игорь Бабушкин. 

Сейчас работники энергетической сферы устраняют последствия непогоды. 

"На Астраханскую область обрушился ураган. По данным синоптиков, скорость порывов ветра может достигать 32 м/с. В 33 населенных пунктах региона из-за непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии. В результате обесточены дома более 30 тысяч астраханцев"

– Игорь Бабушкин 

По словам Бабушкина в случае улучшения погодных условий устранить последствия аварий планируется к полуночи. 

В восстановительных работах принимают участие 62 бригады – это почти 250 специалистов и 93 единицы специальной техники. 

Отмечается, что шквалистый ветер бушует почти на всей южной части России, в Абхазии и Грузии. 

Ранее, сильный ветер также оставил без света более 200 тыс человек в соседнем Дагестане. 

Кроме этого, порывы ветра помешали сесть самолету, который летел из Москвы в Батуми. Рейс совершил посадку в Кутаиси. 

В Абхазии множество населенных пунктов также остались без света из-за сильного ветра, который оборвал провода. 

В Сочи из-за шторма и шквалистого ветра сошли селевые массы на железнодорожные пути и преградили путь пассажирским поездам.

Сочинские горнолыжные курорты также были вынуждены закрыться из-за сильных порывов ветра.

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