Сильный ветер оставил десятки тысяч астраханцев без света

Бушующий шквалистый ветер в Астраханской области стал причиной массового отключения электроэнергии в 33 городах и селах региона. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале глава региона Игорь Бабушкин.
Сейчас работники энергетической сферы устраняют последствия непогоды.
"На Астраханскую область обрушился ураган. По данным синоптиков, скорость порывов ветра может достигать 32 м/с. В 33 населенных пунктах региона из-за непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии. В результате обесточены дома более 30 тысяч астраханцев"
– Игорь Бабушкин
По словам Бабушкина в случае улучшения погодных условий устранить последствия аварий планируется к полуночи.
В восстановительных работах принимают участие 62 бригады – это почти 250 специалистов и 93 единицы специальной техники.
Отмечается, что шквалистый ветер бушует почти на всей южной части России, в Абхазии и Грузии.
Ранее, сильный ветер также оставил без света более 200 тыс человек в соседнем Дагестане.
Кроме этого, порывы ветра помешали сесть самолету, который летел из Москвы в Батуми. Рейс совершил посадку в Кутаиси.
В Абхазии множество населенных пунктов также остались без света из-за сильного ветра, который оборвал провода.
В Сочи из-за шторма и шквалистого ветра сошли селевые массы на железнодорожные пути и преградили путь пассажирским поездам.
Сочинские горнолыжные курорты также были вынуждены закрыться из-за сильных порывов ветра.