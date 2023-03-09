"Сила народа" в Грузии озвучила планы на выборы в парламент 2024

Новая грузинская партия "Сила народа", зарегистрированная только накануне, намерена набрать достаточно голосов для того, чтобы пройти в парламент на выборах в октябре.

Партия "Сила народа", созданная на базе одноименного политического движения, собирается преодолеть проходной барьер на выборах в парламент и получить мандаты народных избранников, сообщила Эка Сепашвили – депутат парламента нынешнего созыва и одна из лидеров "Силы".

"Даже когда мы еще не были политической партией и не работали на выборах, в опросах у нас было 2%. Так что я не думаю, что у нас нет ресурсов – наоборот, у нас есть амбиции гораздо больше, чем 5%"

– политик

Об основной задаче, которую ставит перед собой новая партия, рассказал ее председатель – Созар Субари. По его словам, "Сила народа" стремится разоблачить преступления самой крупной оппозиционной партии – "Единое национальное движение". Статус партии движение получило, чтобы добиться большего результата.

Напомним, движение "Сила народа" было основано в августе 2022 года выходцами из правящей "Грузинской мечты". Они сообщали, что покинули ее, чтобы иметь возможность высказываться так, чтобы их слова не ассоциировались с "Мечтой". Именно "Сила народа" стала автором печально известно закона "Об иноагентах", который стал причиной массовых беспорядков и так и не был принят.

Парламентские выборы в Грузии 2024

Напомним, выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Впервые они состоятся по полностью пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям надо будет преодолеть порог в 5%.