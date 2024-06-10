Северные сияния можно будет наблюдать в Крыму в ближайшие годы

Активность Солнца способствует тому, что такое явление, как северное сияние, можно увидеть даже в Крыму. За последний год аврору наблюдали в Крыму трижды.

На протяжении нескольких лет в Крыму можно наблюдать северные сияния, нетипичное для региона атмосферное явление вызвано высокой солнечной активностью, объяснили в Крымской астрофизической обсерватории РАН, передает ТАСС.

"Солнце сейчас находится в максимуме активности, которая меняется с периодом около 11 лет. Еще два-три года активность будет высокой, поэтому магнитные бури и северное сияние - вполне ожидаемые явления"

– старший научный сотрудник лаборатории физики Солнца Александр Куценко

Чуть более чем за год учеными в Бахчисарайском районе Крыма несколько раз фиксировались необычные явление, в том числе северные сияния.

"Начиная с апреля 2023 года, уже три раза наблюдалось северное сияние на широте Крыма. Такие события <...> довольно редкие, поэтому привлекают внимание научного сообщества"

– Александр Куценко

Северное или полярное сияние представляет собой свечение верхних слоев атмосферы, вызываемое влиянием магнитной сферы. Чаще всего увидеть северное сияние можно в межсезонье, самые эффектные сияния обычно фиксируются в дни весеннего и осеннего равноденствия.