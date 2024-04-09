Северную Осетию украсят портреты ветеранов

Ко Дню победы в Северной Осетии появятся баннеры с портретами ветеранов ВОВ. Родственники могут подать заявки до 22 апреля.

В этом году в Северной Осетии решили по-особенному отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, установив их портреты на всех баннерах по городу.

«Акцию „Посмотри на их лица“ мы проводим уже четвертый год подряд. Осетия — единственный, насколько я знаю, регион в России, где в предпраздничные и праздничные дни все рекламные площади заняты портретами наших ветеранов»

– глава региона Сергей Меняйло.

По его словам, родственники могут подать заявки до 22 апреля.

Отметим, что портреты ветеранов на баннерах – это не просто украшение или символ. Это возможность каждому из нас взглянуть в глаза тем, кто прошел через ад войны, кто пожертвовал многим, чтобы мы могли жить в мире. Помнить подвиг ветеранов – значит ценить мирное небо над головой, понимать цену мира и свободы, которую они защищали.



Когда мы видим портреты ветеранов, перед нами встают лица людей, переживших ужасы войны, но не потерявших гордость и достоинство. Эти портреты наполняют нас гордостью за наше прошлое, за победу наших предков, за страну, сплотившуюся в трудные времена. Они вызывают в нас чувство благодарности и уважения к тем, кто прошел сквозь огонь и воду во имя нашего будущего.

