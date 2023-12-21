Северной Осетии требуется 26 «земских докторов»

Благодаря реализации программы «Земский доктор» в Северной Осетии на работу выйдут 24 врача и два фельдшера. Один медик отправится работать в труднодоступную местность.

В Северной Осетии планируют продолжить трудоустройство медработников в рамках реализации программы «Земский доктор/Земский фельдшер». Всего в этом году работу в отдаленных населенных пунктах получат 24 врача и 2 фельдшера.

Отмечается, что один сотрудник будет работать не только в отдаленной, но и труднодоступной местности.

По словам главы регионального Минздрава, большая часть специалистов отправится в Моздокский район.

В минувшем 2023 году благодаря реализации программы в регионе были устроены на работу 26 медиков.