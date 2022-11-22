В Карачаево-Черкесии устроят 19 медиков по программе «Земский доктор»

В Карачаево-Черкесии продолжается реализация программы «Земский доктор». В этом году планируется трудоустроить 19 специалистов, всего с2018 года работу получили 160 докторов.

В соответствии с реализацией программы «Земский доктор» в Карачаево-Черкесии в наступившем году работу получат 19 медиков. Их ждет выплата в размере более миллиона рублей.

«В Карачаево-Черкесии в текущем году к участию в программе ["Земский доктор"] планируется привлечь 19 специалистов здравоохранения для работы в сельских населенных пунктах. Для них предусмотрена федеральная единовременная компенсационная выплата, а также дополнительная – 100 тысяч рублей из республиканского бюджета»

– глава республики Рашид Темрезов.

Региональный лидер отметил, что программа помогла трудоустроиться 160 специалистам-медикам. По его словам, реализация программы помогает жителям сел своевременно получать медпомощь, а молодым специалистам – опыт. Отметим, что в населенных пунктах ждут не только врачей, но и фельдшеров.