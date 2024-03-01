Вестник Кавказа

Северная Осетия реконструирует пять советских мостов в этом году

Северная Осетия реконструирует пять советских мостов в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии приняли решение провести ремонт мостов, которые были возведены свыше 60 лет назад. Работы по восстановлению будут осуществляться через реки Фиагдон, Ардон и Саурдон.

Несколько 60-летних мостов будут отремонтированы в Северной Осетии.

По данным глава комитета дорожного хозяйства региона Тариэля Солиева власти проведут ремонтные работы пять мостов в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

"Нам предстоит провести реконструкцию моста через реку Фиагдон в Куртатинском ущелье республики по дороге Дзуарикау — Фиагдон — Хилаг. По ней к историческим объектам ежегодно проезжают десятки тысяч туристов и паломников в Аланский Свято-Успенский мужской монастырь"

- Тариэль Солиев

Кроме этого, запланирован ремонт моста на маршруте Дигора — Минеральные источники через реку Саурдон. Также будут отремонтирована трасса, которая ведет в Дигорское ущелье и мост через реку Ардон в Алагирском ущелье.

Ранее сообщалось, что власти завершают часть проектов по возведению дорожных объектов и в скором времени они  будут введены в эксплуатацию. 

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