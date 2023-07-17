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Северная Осетия получила из бюджета допсредства на строительство и сельское хозяйство

Северная Осетия получила из бюджета допсредства на строительство и сельское хозяйство
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Северная Осетия получила из бюджета допсредства на ряд проектов в строительной и сельскохозяйственной сферах. Часть из них пойдет на покупку транспорта для республиканской столицы.

Северная Осетия выделит 1 млрд рублей на реализацию проектов в строительной и сельскохозяйственной сферах. Об этом сказано на официальном портале республики.

Данный вопрос обсуждался на заседании, прошедшем под председательством руководителя региона Сергея Меняйло.

"Северная Осетия дополнительно получила финансирование из федерального бюджета в размере 1 млрд рублей. Средства будут направлены на реализацию мероприятий по линии (региональных - ИФ) министерств строительства и архитектуры, сельского хозяйства"

 – сказано в заявлении

По словам главы республики, 300 млн из этой суммы пойдут на покупку общественного транспорта для Владикавказа.

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