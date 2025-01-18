Северная Корея становится мировым центром туризма

Северокорейский Вонсан открылся для туристов – новую туристическую зону на Кальмасском полуострове страны торжественно открыл лидер страны Ким Чен Ын, туристам обещают сервис мирового уровня.

У туристов из России и всего мира появилась новая точка притяжения – ею стала масштабная прибрежная туристическая зона на Кальмасском полуострове в северокорейском городе Вонсан, которую торжественно открыл лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство страны ЦТАК.

Масштаб проведенного строительства действительно огромный – в состав комплекса вошли сотни объектов, только его отели рассчитаны на 20 тыс человек. К услугам туристов - аквапарк, спортплощадки, культурные центры, торговые и развлекательные центры, а сам курорт будет "образцом национального туризма" КНДР. Прием гостей он начнет с 1 июля, передает РИА Новости.

Ограничиваться уже созданным центром власти страны не намерены – это лишь часть грандиозного проекта зоны культурного отдыха мирового уровня.

Сам Ким Чен Ын оценил пространство как "поразительный объект", который воплощает стремление партии к созданию более светлой и обеспеченной жизни для народа.

Напомним, накануне в Москву после 30-летнего перерыва впервые прибыл прицепной вагон из Пхеньяна – он был включен в состав поезда №1 Владивосток – Москва, его пассажиры находились в пути 10 суток.

Ранее мы писали о том, что морской курорт на полуострове Кальмас - первый в категории люксового отдыха в Северной Корее, который представляет собой один гигантский комплекс из более чем ста отелей. Расположен он на востоке КНДР, на берегу Японского моря. Общая длина пляжей нового северокорейского курорта - 5 километров, на его территории также будет действовать спортивный комплекс, аквапарк и амфитеатр. Курорт сможет принимать одновременно до 100 тысяч гостей. Расстояние от курорта Масикрена до Вонсана - всего 27 километров.