Сергей Меняйло: в Северной Осетии не хватает мест для туристов

В рамках панельной дискуссии, которая прошла в ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, выступил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Он заявил, что республика испытывает нехватку мест для размещения путешественников из-за того, что туристические направления в регион становятся все более востребованными.
"У нас туристический поток растет<…>У нас мест размещения не хватает, мы в прошлом году вошли в хорошую программу по строительству глэмпингов, наибольшую субсидию мы получили, и дальше будем это делать, но все зависит от обстановки, от обстановки в стране"
– Сергей Меняйло
Глава региона отметил, что раньше республика не проводила развитие туристической сферы, но в последнее время все изменилось и регион имеет для этого ресурсы.
Мейняло подчеркнул, что Северная Осетия богата своим культурным наследием, народными традициями и курортами, которые специализируются на лечении с использованием минеральной воды.