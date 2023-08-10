Сергей Меликов обратился к дагестанцам

Опубликовано: 10:36, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жара стала причиной веерных отключений электроэнергии и аварий в Дагестане, и власти делают все возможное, чтобы привести в порядок электрические сети региона, - написал в своем обращении к жителям Дагестана глава региона Сергей Меликов.

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале обратился к жителям республики, пояснив, почему в регионе происходят аварии на электросетях и что делается для того, чтобы свести такие случаи к минимуму.

"Каждое лето испытывает наши сети на прочность и, признаем честно, они этого испытания пока не выдерживают. Череда жарких дней снова привела к веерным отключениям и авариям. Много дагестанских семей остались без света, и какими бы объективными ни были причины, людям от этого не легче"

- Сергей Меликов

120 человек, 37 бригад и 56 единиц техники участвуют в аварийных работах, на усиленный режим переведены все службы, включая республиканское правительство и муниципальные власти, но, конечно, главной задачей для региона остается модернизация сетей, это осознают все участники процесса, и делается все возможное, чтобы эту ситуацию преодолеть, написал Меликов.

"ПАО "Россети" говорят о том же. Но темпы работ необходимо ускорить, как и скорость аварийно-восстановительных работ в ситуациях… Людям необходимо видеть зримые результаты как можно скорее, это оправданный и обоснованный запрос общества"

- Сергей Меликов

Также глава региона отметил, что объемы работ и средств, которые позволят решить проблемы граждан, 30 лет страдающих от низкого качества электроснабжения, слишком велики, однако обращения руководства к федеральным органам власти и Россетям не остаются без внимания: программы повышения надежности электросетей республики рассчитаны до 2025 года, а основные мероприятия запланированы уже на следующий год, они позволят существенно повысить качество электроснабжения дагестанцев.

"Всем нам необходимо осознать, что эти проблемы в нашей республике слишком долго не решались системно, поэтому ждать быстрых результатов, к сожалению, невозможно, но нами будет сделано все, чтобы они наступили как можно скорее"

- Сергей Меликов