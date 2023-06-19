Сергей Лавров принял главу МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина

Опубликовано: 17:33, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт МИД России

Глава российского МИД Сергей Лавров сегодня в Москве провел встречу с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, с которым обсудил вопросы двусторонних отношений и подписал ряд межправительственных согдашений.

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в ОДКБ, а также подписали ряд межправительственных соглашений, сообщает МИД России.

"В Москве министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином в рамках его рабочей поездки в нашу страну", говорится в сообщении.

"Министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений в продолжение переговоров, состоявшихся в ходе официального визита Сергея Лаврова в Таджикистан 5-6 июня, а также взаимодействие в ОДКБ"

- МИД России

Также главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, а также о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, - говорится в сообщении.