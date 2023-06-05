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Филиалы российских вузов появятся в Египте и Таджикистане

Филиалы российских вузов появятся в Египте и Таджикистане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лучшие вузы России откроют филиалы в Египте и Таджикистане. Положительный опыт в этом вопросе есть с Узбекистаном.

В Египте и Таджикистане будут открыты филиалы ведущих российских вузов.

"Сейчас с Египтом активно ведем переговоры, в частности об открытии ряда филиалов наших вузов, с другими странами... Конечно, если студент приезжает к нам, то у него больше возможностей и больше выбора, но для тех, кто приехать не может и предпочитает учиться на родине, такие возможности тоже есть"

– замглавы Минобрнауки РФ

Константин Могилевский добавил, что Россия открывает филиалы своих высших учебных заведений в соседних странах, например только в Узбекистане в настоящее время открыто 11 филиалов. Студенты во многих странах мира ценят российское образование, оно востребовано, вузы России ждут иностранных студентов, добавил он, сообщает РИА Новости.

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