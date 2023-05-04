В Грозном может открыться филиал Курчатовского института

Курчатовский институт может создать филиал в Чечне. Предложение поступило от Рамзана Кадырова.
В Грозном может появиться филиал национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт".
В четверг президент НИЦ Михаил Ковальчук провел встречу с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, который и предложил подумать над открытие филиала в Грозном. Стороны наметили направления для совместной работы и видят потенциал для развития.
Также сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между Курчатовским институтом и Чеченским государственным университетом им. А. А. Кадырова.
Ковальчук перечислил возможные направления для совместной работы - это биологическая безопасность и сельское хозяйство, а также ядерные технологии в различных сферах.