В Грозном может открыться филиал Курчатовского института

Опубликовано: 19:44, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курчатовский институт может создать филиал в Чечне. Предложение поступило от Рамзана Кадырова.

В Грозном может появиться филиал национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт".

В четверг президент НИЦ Михаил Ковальчук провел встречу с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, который и предложил подумать над открытие филиала в Грозном. Стороны наметили направления для совместной работы и видят потенциал для развития.

Также сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между Курчатовским институтом и Чеченским государственным университетом им. А. А. Кадырова.

Ковальчук перечислил возможные направления для совместной работы - это биологическая безопасность и сельское хозяйство, а также ядерные технологии в различных сферах.