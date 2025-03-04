Сергей Лавров отправляется в Узбекистан с официальным визитом

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров отправляется в официальный двухдневный визит в Узбекистан – он проведет переговоры с узбекским коллегой Бахтиером Саидовым и встретится с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым.

Сегодня с официальным двухдневным визитом в Узбекистан отправляется глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Основное внимание предполагается уделить вопросам дальнейшего развития двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества"

- Мария Захарова

Также в ходе визита Сергей Лавров встретится и побеседует с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым и проведет переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым, передает ТАСС.

Темой переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран станут международные вопросы, региональная безопасность, а также взаимодействие России и Узбекистана в рамках ШОС, СНГ и подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, добавила Захарова.