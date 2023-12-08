Семейный МФЦ во Владикавказе принял первых посетителей

Во Владикавказе сегодня заработал первый на Северном Кавказе семейный многофункциональный центр, на торжественной церемонии его открытия присутствовал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
"Семейный МФЦ - это важное и нужное дело. Здесь будут работать в режиме одного окна. В центре семья получит помощь по самым разным вопросам: от юридической до психологической. За работу СМФЦ будет отвечать Министерство труда и социального развития республики, подключать другие структуры в сфере образования, здравоохранения. Очень важно упрощать работу системы, чтобы людям не приходилось долго стоять в очереди, собирать большое количество справок для подтверждения своего социального статуса"
- глава республики Сергей Меняйло
Семейным МФЦ назван неспроста: помимо привычных зон первичного приема, здесь есть и психологические и юридические консультации, и зоны социального сопровождения, и даже игровая зона для детей, а помощь здесь будет оказываться именно семьям, причем собирать какие-либо дополнительные справки для обращения в него жителям не придется.
Уже создан сайт, который подробно проинформирует тех, кто планирует обратиться в СМФЦ, о том, какие вопросы можно решить, обратившись к его специалистам.