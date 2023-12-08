Семейный МФЦ во Владикавказе принял первых посетителей

В столице Северной Осетии сегодня заработал первый в СКФО семейный МФЦ, который поможет в режиме одного окна решить семьям жителей региона самые разные вопросы.

Во Владикавказе сегодня заработал первый на Северном Кавказе семейный многофункциональный центр, на торжественной церемонии его открытия присутствовал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Семейный МФЦ - это важное и нужное дело. Здесь будут работать в режиме одного окна. В центре семья получит помощь по самым разным вопросам: от юридической до психологической. За работу СМФЦ будет отвечать Министерство труда и социального развития республики, подключать другие структуры в сфере образования, здравоохранения. Очень важно упрощать работу системы, чтобы людям не приходилось долго стоять в очереди, собирать большое количество справок для подтверждения своего социального статуса"

- глава республики Сергей Меняйло

Семейным МФЦ назван неспроста: помимо привычных зон первичного приема, здесь есть и психологические и юридические консультации, и зоны социального сопровождения, и даже игровая зона для детей, а помощь здесь будет оказываться именно семьям, причем собирать какие-либо дополнительные справки для обращения в него жителям не придется.

Уже создан сайт, который подробно проинформирует тех, кто планирует обратиться в СМФЦ, о том, какие вопросы можно решить, обратившись к его специалистам.