Семьям погибшим в ДТП с автобусом в Дагестане обеспечат денежные выплаты

Опубликовано: 10:29, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Денежные выплаты будут произведены семьям погибших в ДТП с автобусом и большегрузом в Дагестане.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о том, что власти республики обеспечат семьям погибших в ДТП с автобусом и «Камазом» денежные выплаты.

«Сейчас важно сделать все необходимое для спасения остальных пострадавших. Уже поручил министру здравоохранения принять исчерпывающие меры для оказания им квалифицированной медицинской помощи. Буду держать этот вопрос на контроле. Дал поручение обеспечить материальные выплаты пострадавшим и семьям погибших»

– Сергей Меликов

Согласно последним данным сейчас в больнице находятся пять пострадавших, среди них один ребенок. По данным регионального Минздрава в результате аварии погибли восемь человек.