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Автобус столкнулся с легковушкой в Дагестане - есть жертвы

Автобус столкнулся с легковушкой в Дагестане - есть жертвы
© Фото: Генпрокуратура Дагестана
Страшное ДТП с автобусом произошло в Дагестане, заявили в экстренных службах. По предварительным данным, погибли 8 человек.

Пассажирский автобус попал в аварию на трассе в Дагестане, рассказали в экстренных службах.

Трагедия произошла на федеральной автодороге Р-217. Неподалеку от села Кохановка, расположенного в Кизлярском районе, столкнулись легковушка и автобус с пассажирами, направлявшийся из Москвы в Хасавюрт.

"В настоящее время известно о том, что 16 человек пострадали и 9 погибли"

– экстренные службы

Позже в МВД Дагестана уточнили, что авария унесла жизни 8 человек.

По данным республиканской Генпрокуратуры, ДТП случилось в районе 18.30. Автобус столкнулся с грузовиком и легковушкой.

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