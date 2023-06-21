Страшное ДТП с автобусом произошло в Дагестане, заявили в экстренных службах. По предварительным данным, погибли 8 человек.
Пассажирский автобус попал в аварию на трассе в Дагестане, рассказали в экстренных службах.
Трагедия произошла на федеральной автодороге Р-217. Неподалеку от села Кохановка, расположенного в Кизлярском районе, столкнулись легковушка и автобус с пассажирами, направлявшийся из Москвы в Хасавюрт.
"В настоящее время известно о том, что 16 человек пострадали и 9 погибли"
– экстренные службы
Позже в МВД Дагестана уточнили, что авария унесла жизни 8 человек.
По данным республиканской Генпрокуратуры, ДТП случилось в районе 18.30. Автобус столкнулся с грузовиком и легковушкой.