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Семья из Дагестана получила награду от Путина

Семья из Дагестана получила награду от Путина
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дагестанской семье вручена медаль "Родительская слава". Она воспитала пятерых детей, четверо из которых работают учителями. Пятый работает в Роспотребнадзоре.

Дагестанская семья Дибирмагомедовых удостоена медали ордена "Родительская слава", говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

"Наградить … медалью ордена "Родительская слава" Дибирмагомедова Магомеда Гегунаевича, Республика Дагестан, Дибирмагомедову Патимат Камаловну, Республика Дагестан"

- указ президента

Семья проживает в Гунибском районе. Родители воспитали четверых детей, пятеро из которых работают учителями. Еще один сын – Магомедрасул – работает в Роспотребнадзоре.

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