Дагестанский премьер удостоен ордена Дружбы

Опубликовано: 19:58, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Дагестана

Абдулмуслим Абдулмуслимов награжден орденом Дружбы, указ подписал президент России. В документе сказано, что премьер Дагестана получил награду за трудовые успехи и добросовестную работу.

Глава дагестанского кабинета министров Абдулмуслим Абдулмуслимов награжден орденом Дружбы, указ подписал российский лидер Владимир Путин.

В документе, который опубликован на сайте правовой информации, сказано, что награда вручена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Стоит добавить, что 63-летний Абдулмуслимов стал премьер-министром Дагестана в феврале прошлого года.