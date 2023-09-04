Дагестанский премьер удостоен ордена Дружбы

Абдулмуслим Абдулмуслимов награжден орденом Дружбы, указ подписал президент России. В документе сказано, что премьер Дагестана получил награду за трудовые успехи и добросовестную работу.
Глава дагестанского кабинета министров Абдулмуслим Абдулмуслимов награжден орденом Дружбы, указ подписал российский лидер Владимир Путин.
В документе, который опубликован на сайте правовой информации, сказано, что награда вручена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Стоит добавить, что 63-летний Абдулмуслимов стал премьер-министром Дагестана в феврале прошлого года.