Вестник Кавказа

Семь турмаршрутов получат паспорта в КЧР

Медовые водопады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесии продолжается работа по паспортизации туристических маршрутов. В общей сложности до 2025 года предполагается проверить и выдать паспорта семи маршрутам.

Туристические маршруты КЧР станут совершеннее благодаря процедурам по проверке и утверждению их паспортов, рассказали в правительстве республики.

Так, специальная комиссия проверила территорию и паспорт маршрута от Поляны Таулу (Архыз) до Софийских водопадов.

"Данная работа направлена на обеспечение комфорта и безопасности туристов при прохождении маршрутов"

– правительство КЧР

После проверки было проведено совещание. По его итогам было решено утвердить паспорт и план того, как далее будет благоустраиваться этот маршрут.

В пресс-службе уточнили, что точно такие же исследования будут проведены по каждому маршруту. В результате к концу года получат паспорта и будут обустроены семь маршрутов. Пять из них начинаются на Поляне Таулу. Остальные – это Первый и Второй конные маршруты.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
440 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дамбу на реке Большая Лаба восстановили в КЧР

Дамбу на реке Большая Лаба восстановили в КЧР

Первый военный учебный центр заработал в Карачаево-Черкесии

Первый военный учебный центр заработал в Карачаево-Черкесии

Жители КЧР забили тревогу из-за загрязнения озера

Жители КЧР забили тревогу из-за загрязнения озера

Краткосрочные путешествия обрели популярность у россиян

Краткосрочные путешествия обрели популярность у россиян

Туристку прооперируют после падения на Чучхурских водопадах

Туристку прооперируют после падения на Чучхурских водопадах

ВТБ обзаведется своими офисами в КЧР и Ингушетии

ВТБ обзаведется своими офисами в КЧР и Ингушетии

Туристический бум зафиксирован на курортах «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи»

Туристический бум зафиксирован на курортах «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи»

Светомузыкальный фонтан заработает в Черкесске

Светомузыкальный фонтан заработает в Черкесске

Горные курорты Кавказа стали популярнее летом

Горные курорты Кавказа стали популярнее летом

Всесезонный курорт &quot;Архыз&quot; стал популярнее на 15%

Всесезонный курорт "Архыз" стал популярнее на 15%

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы