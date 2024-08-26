Семь турмаршрутов получат паспорта в КЧР

В Карачаево-Черкесии продолжается работа по паспортизации туристических маршрутов. В общей сложности до 2025 года предполагается проверить и выдать паспорта семи маршрутам.

Туристические маршруты КЧР станут совершеннее благодаря процедурам по проверке и утверждению их паспортов, рассказали в правительстве республики.

Так, специальная комиссия проверила территорию и паспорт маршрута от Поляны Таулу (Архыз) до Софийских водопадов.

"Данная работа направлена на обеспечение комфорта и безопасности туристов при прохождении маршрутов"

– правительство КЧР

После проверки было проведено совещание. По его итогам было решено утвердить паспорт и план того, как далее будет благоустраиваться этот маршрут.

В пресс-службе уточнили, что точно такие же исследования будут проведены по каждому маршруту. В результате к концу года получат паспорта и будут обустроены семь маршрутов. Пять из них начинаются на Поляне Таулу. Остальные – это Первый и Второй конные маршруты.