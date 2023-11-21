Секретарь Совбеза Армении едет в Великобританию

Секретарь Совбеза Армении посетит Великобританию в конце текущей неделе. Детали предстоящей поездки на данный момент не сообщаются.

На этой неделе секретарь Совета безопасности Армении отправится с визитом в Великобританию. Об этом рассказали в пресс-службе СБ.

Поездка запланирована на эту пятницу.

"8 декабря секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в Лондон"

– пресс-служба

В начале этого месяца секретарь Совбеза Армении побывал в США. В ходе поездки он провел переговоры с заместителем помощника главы Минобороны. Центральной темой беседы стало развитие сотрудничества в оборонной сфере, включая взаимодействие вооруженных сил.