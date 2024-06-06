Сейчас самое время для мирного договора между Азербайджаном и Арменией – США

Мирный договор между Баку и Ереваном лучше заключить в ближайшие недели или хотя бы месяцы, считают в США. По словам помощника госсекретаря, сейчас этот шаг может дать важные результаты.

Вашингтон призывает Баку и Ереван завершить разработку и подписать мирное соглашение в ближайшее время, то есть в ближайшие недели или месяцы. Такое заявление сделал помощник главы Госдепа Джеймс О’Брайен, общаясь с армянскими журналистами.

Дипломат подчеркнул, что Америка выражает поддержку законному стремлению азербайджанского и армянского народов к долгосрочному миру.

Он пояснил, что сейчас снова возник шанс для запуска торгового коридора, который связывал бы Центральную Азию и Средиземное море, – такая возможность появляется лишь раз в несколько поколений.

Однако, предупредил О’Брайен, создать его станет возможным только если между Баку и Ереваном воцарится мир.

"Это позволит создать новые направления промышленности по всему коридору. Это может произойти сейчас. Через несколько лет это может быть не так важно, как сейчас… Поэтому сейчас самое время сделать это"

– дипломат