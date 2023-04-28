Сегодня в Казань из Владикавказа в первый рейс вылетает лайнер Nordwind Airlines

Сегодня в свой первый авиарейс по маршруту Владикавказ – Казань отправляется самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines.
Российская авиакомпания Nordwind Airlines сегодня открывает авиасообщение между Казанью и Владикавказом, сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.
Авиалайнер Boeing 737-800 будет летать по маршруту между столицами двух регионов трижды в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям, а время в полете составит три часа, передает "Интерфакс".
Напомним, нынешним летом Северная Осетия планирует запустить авиасообщение с Уфой, Иркутском и Новосибирском.