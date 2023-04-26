Опубликовано: 20:09, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолет "Победы" едва не столкнулся с неизвестным дроном. Лайнер планировал совершить вылет из московского Шереметьево в сторону Владикавказа.

Рейс Москва-Владикавказ авиакомпании "Победа" едва не был сорван коптером-разведчиком, самолет вылетал из столичного аэропорта "Шереметьево, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 25 апреля. Как заявил пилот самолета, беспилотный аппарат белого цвета был замечен над станцией "Шереметьевская, на высоте 600 м. В этот момент лайнер набирал высоту.

Отмечается, что взлет был совершен без столкновения, а диспетчера проинформировали о ситуации. Сейчас Служба безопасности аэропорта и полицейские занимаются поисками хозяина коптера.