РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Сегодня в Дагестане откроются сразу шесть детских садов

Сегодня в Дагестане откроются сразу шесть детских садов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня, в Международный день защиты детей, в Дагестане откроют свои двери для детей сразу шесть детских садов – два из них заработают в Махачкале, по одному - в Хасавюрте, Буйнакске, а также селах Кафыр-Кумух и Ботаюрт.

Сразу шесть новых детских садов, построенных по национальному проекту "Демография", откроют свои двери для подрастающего поколения дагестанцев сегодня, в Международный день защиты детей. Торжественная церемония открытия одного из них уже прошла в Махачкале – в ней приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов и заместитель министра просвещения России Андрей Николаев, сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

"Новый детский сад сделает комфортней жизнь сотен жителей микрорайона, включая семьи личного состава Каспийской флотилии, военнослужащих, находящихся сегодня в зоне проведения специальной военной операции"

- Сергей Меликов

Всего в регионе сегодня торжественно откроют сразу шесть детских садов: два из них - в Махачкале, другие откроются в Хасавюрте, Буйнакске, а также селах Кафыр-Кумух и Ботаюрт.

"В Дагестане строится наибольшее количество объектов образования в стране по нашим национальным проектам. Это свыше 70 школ, почти 60 детских садов, 51 детский сад в республике уже открыт. Остальные будут сданы до конца этого года"

- Алексей Николаев

В Северной Осетии не осталось очередей в детские сады

В Северной Осетии не осталось очередей в детские сады

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
545 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version