Сегодня в Дагестане откроются сразу шесть детских садов

Опубликовано: 12:59, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня, в Международный день защиты детей, в Дагестане откроют свои двери для детей сразу шесть детских садов – два из них заработают в Махачкале, по одному - в Хасавюрте, Буйнакске, а также селах Кафыр-Кумух и Ботаюрт.

Сразу шесть новых детских садов, построенных по национальному проекту "Демография", откроют свои двери для подрастающего поколения дагестанцев сегодня, в Международный день защиты детей. Торжественная церемония открытия одного из них уже прошла в Махачкале – в ней приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов и заместитель министра просвещения России Андрей Николаев, сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

"Новый детский сад сделает комфортней жизнь сотен жителей микрорайона, включая семьи личного состава Каспийской флотилии, военнослужащих, находящихся сегодня в зоне проведения специальной военной операции"

- Сергей Меликов

Всего в регионе сегодня торжественно откроют сразу шесть детских садов: два из них - в Махачкале, другие откроются в Хасавюрте, Буйнакске, а также селах Кафыр-Кумух и Ботаюрт.

"В Дагестане строится наибольшее количество объектов образования в стране по нашим национальным проектам. Это свыше 70 школ, почти 60 детских садов, 51 детский сад в республике уже открыт. Остальные будут сданы до конца этого года"

- Алексей Николаев