Сдать елку на переработку в Москве можно до 25 февраля

В Москве начали работать пункты приема натуральных елок. Сдать новогоднее дерево на переработку можно будет до конца зимы.
Уже в каникулы москвичи могут сдать на переработку отслужившую новогоднюю елку.
"В рамках акции "Елочный круговорот" можно сдать на переработку отслужившие срок после новогодних праздников ели, сосны и пихты. Пункты приема будут работать до 25 февраля"
– сайт мэра Москвы
Всего в городе работает 600 точек, куда можно отдать елку после праздника. Адреса пунктов можно найти на сайте акции.
Принимаются елки без украшений и упаковки.
Во что превратятся новогодние деревья после праздников? Хвойные будут измельчены в щепку, которая потом может послужить покрытием дорожек в лесопарках, подстилкой для животных, а также компостом.
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