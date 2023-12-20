Сдать елку на переработку в Москве можно до 25 февраля

В Москве начали работать пункты приема натуральных елок. Сдать новогоднее дерево на переработку можно будет до конца зимы.

Уже в каникулы москвичи могут сдать на переработку отслужившую новогоднюю елку.

"В рамках акции "Елочный круговорот" можно сдать на переработку отслужившие срок после новогодних праздников ели, сосны и пихты. Пункты приема будут работать до 25 февраля"

– сайт мэра Москвы

Всего в городе работает 600 точек, куда можно отдать елку после праздника. Адреса пунктов можно найти на сайте акции.

Принимаются елки без украшений и упаковки.

Во что превратятся новогодние деревья после праздников? Хвойные будут измельчены в щепку, которая потом может послужить покрытием дорожек в лесопарках, подстилкой для животных, а также компостом.