Москва вступает в Новый год елочными базарами

Жители и гости столицы сегодня утром ощутили новое дыхание наступающего Нового года – к украшениям города добавился главный атрибут праздника – елочные базары, которые развернулись по всей Москве.

Как сообщает сайт мэра и правительства Москвы, в городе открываются елочные базары, которые будут работать до конца года – вплоть до 31 декабря.

"В столице открываются елочные базары. Они будут работать до 31 декабря. В ассортименте представлены ели из Пермского края, Кировской области, Башкирии, а также пихты из Дании и Бельгии. Кроме традиционного новогоднего дерева, горожане смогут приобрести сосну и лапник"

- сайт Москвы

Цены на живые зеленые красавицы вполне демократичные – отечественная елочка длиной в метр стоит 1,4-1,6 тыс рублей, сосна чуть дороже – 1,8-2 тыс рублей за метр, импортные пихты, понятно, дороже – от 6 тыс рублей за метр. Впрочем, создать себе новогоднее настроение можно и еловым и сосновым лапником, который прекрасно подойдет для украшения квартиры.

Купить на елочном базаре можно не только елки – здесь же продаются елочные украшения и гирлянды, а также подставки для лесных красавиц. Всего в столице в предновогодние дни будет работать 245 таких базаров.