Счетчики на воду взаимно установят Казахстан и Узбекистан

Казахстан и Узбекистан достигли договоренности об установке друг у друга счетчиков для учета воды: обе страны располагают ограниченными водными ресурсами, и счетчики помогут обеспечить прозрачность потребления воды.

Астана и Ташкент в скором времени смогут взаимно отслеживать, сколько воды потребляет Узбекистан и Казахстан соответственно, сообщили в министерстве водных ресурсов РК.

В ведомстве уточнили, что узбекистанские счетчики будут действовать на территории Казахстана, а казахстанские – в Узбекистане.

"Также стороны будут обмениваться информацией в онлайн-режиме. Казахстан получит доступ к данным, собранным в Узбекистане, а узбекская сторона – к нашим"

– министерство

В ведомстве добавили, что новая мера имеет особенную значимость для Казахстана: так сложилось, что РК географически обладает меньшим, РУз, доступом к истокам рек.

Где именно появятся счетчики, решают эксперты, представляющие обе стороны. В проекте примут участие и международные организации.

Глава министерства Нуржан Нуржигитов также сообщил, что такой же "обмен" счетчиками может быть произведен и с другими странами. Переговоры, по его словам, стартуют в следующем месяце.

Напомним, Афганистан в последнее время прокладывает канал Куш-Тепа, который будет забирать воду из реки Амударья. Планируется, что он позволит за счет орошения начать выращивать в трех провинциях пшеницу и кукурузу – это даст серьезный стимул экономике страны. Однако проект никак не согласован с Узбекистаном и Туркменистаном, которые также используют воду Амударьи, – Кабул не желает идти на контакт с соседями. Это может усугубить проблемы с водными ресурсами в этих странах, а также, косвенно, в Казахстане – ведь Узбекистану придется забирать больше воды из Сырдарьи.