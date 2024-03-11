Вестник Кавказа

Очищенные сточные воды станут источником водоснабжения Казахстана

Очищенные сточные воды станут источником водоснабжения Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Источником для водоснабжения промышленных предприятий Казахстана станут сточные воды страны, которые будут подвергаться очистке. В течение шести лет планируется перевести 50% промышленного потребления воды на очищенные водные ресурсы.

Власти Казахстана намерены перевести предприятия на потребление в производстве очищенных сточных вод.

Планируется, что до 2030 года организации будут потреблять до 50% очищенных ресурсов. Такую информацию озвучил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Болат Бекнияз в ходе презентации нового Водного кодекса.

Он отметил, что повторное использование ресурсом является приоритетной задачей нового закона.

"К примеру, в стране ежегодное водопотребление для удовлетворения нужд отраслей экономики составляет около 25 кубических километра воды, из которых 65% (14,2 кубокилометр) направляются на нужды сельского хозяйства, 25% (5,9 кубокилометр) на нужды промышленности, а 4,3% (1,3 кубокилометр) на коммунально-бытовые нужды"

- Болат Бекнияз

По информации вице-премьера промышленные предприятия республики ежегодно использует почти 6 кубокилометров чистой воды, которую невозможно возобновить. Повторное использование воды в промышленности может принести республике до 9 кубокилометров ресурсов.

"Таким образом, из 5,9 кубокилометров общего забора свежей воды промышленными предприятиями используется повторно 17% и этот показатель мы планируем довести к 2030 году до 50%"

- Болат Бекнияз

Также в рамках нового законодательного документа предполагаются льготы и субсидии для предприятий, которые будут внедрять меры по водосбережению.

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