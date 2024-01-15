Казахстан рискует потерять прошлогодний урожай лука

Казахстанские аграрии не могут реализовать скопившиеся в хранилищах 160 тысяч тонн лука, при этом из-за потепления есть большая проблема с его хранением – она заключается в отсутствии нужных для этого складов с холодильным оборудованием.

У Минсельхоза Казахстана неожиданно возникла трудноразрешимая проблема – склады ломятся от запасов лука прошлогоднего урожая, приходит весна, теплеет, и лук начинает портиться, а скоро будет новый урожай, хранить который просто негде, сообщили в ведомстве.

"Фактически объем производимого лука в три раза превышает текущий спрос на него. Ежегодный урожай - на уровне 1,1 млн т, в то время как потребление в среднем составляет 315 тыс т"

- Минсельхоз Казахстана

К тому же осеню 2023 года спрос на лук упал, и аграрии не могли продать его по рыночной цене 40 тенге за килограмм. Сейчас, когда многие решили продать свой лук и увеличили предложения, цены на него упали до 15-20 тенге за килограмм, однако лук – достаточно специфическая культура, и скупать его в промышленных масштабах, пусть и по бросовой цене, никто не торопится, передает Sputnik Казахстан .

Сейчас в хранилищах скопилось около 160 тыс т непроданного лука, и он начинает портиться.

"Перепроизводство на фоне сокращения спроса в сезоне 2023/2024 годов, проблема транспортной логистики при планировании отгрузок через территорию России в Прибалтику и Грузию привели к накоплению запасов лука и падению цен. При этом специализированных складов с холодильным оборудованием не имеется"

- Минсельхоз Казахстана

Сейчас Казахстан готов продать лук кому угодно: отрабатывается вопрос его сбыта в Пакистан, а посольства Казахстана ищут новые рынки сбыта.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", летом минувшего 2023 года цены на репчатый лук - один из самых популярных овощей в России - достигли рекордной с 2000 года отметки в 73 рубля за килограмм. В то же время Казахстан еще в январе того же 2023 года на три месяца ввел запрет на экспорт лука, чтобы предотвратить его массовый вывоз из республики и стабилизировать цены на него. Впоследствии такие же ограничения на экспорт репчатого лука с января и до начала мая ввел Узбекистан.