Когда лук подешевеет в России?

Опубликовано: 18:09, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на репчатый лук - один из самых популярных овощей в России - должны в скором времени пойти вниз, заверили в Минсельхозе. Сейчас стоимость лука достигла рекордной с 2000 года отметки.

Репчатый лук подешевеет совсем скоро, такой прогноз дает Минсельхоз России.

"В ближайшее время с началом массовой уборки в России можно ожидать стабилизации и снижения цен на лук"

– министерство

Цены на лук в РФ

Один из самых любимых для российских хозяек овощей в мае стоил более 73 рублей за килограмм, следует из данных Росстата, которые приводит РБК. Отметку в 70 рублей лук преодолел впервые за 23 года.

В Минсельхозе заявили, что аномально высокие цены связаны с заморозками в Центральной Азии - именно оттуда идет основной поток "лукового" импорта в Россию. Впрочем, доля зарубежного лука в РФ невелика - около 10%.

Ведомство заверило, что работает над ситуацией, наращивая поставки из других стран, например, Азербайджана и Узбекистана. Закупается больше и китайского лука.