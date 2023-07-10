Когда лук подешевеет в России?

Репчатый лук подешевеет совсем скоро, такой прогноз дает Минсельхоз России.
"В ближайшее время с началом массовой уборки в России можно ожидать стабилизации и снижения цен на лук"
– министерство
Цены на лук в РФ
Один из самых любимых для российских хозяек овощей в мае стоил более 73 рублей за килограмм, следует из данных Росстата, которые приводит РБК. Отметку в 70 рублей лук преодолел впервые за 23 года.
В Минсельхозе заявили, что аномально высокие цены связаны с заморозками в Центральной Азии - именно оттуда идет основной поток "лукового" импорта в Россию. Впрочем, доля зарубежного лука в РФ невелика - около 10%.
Ведомство заверило, что работает над ситуацией, наращивая поставки из других стран, например, Азербайджана и Узбекистана. Закупается больше и китайского лука.